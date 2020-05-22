Başkan Uysal: "Kente sahip çıktık" - Son Dakika

Başkan Uysal: "Kente sahip çıktık"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya geldiği belediye çalışanlarına "Çalışmalarıyla kente, topluma, insanlığa, insani değerlere, çocuklarımıza, gelecek kuşaklarımıza sahip çıkmak, onlara umut vermek 'İşte budur' dedirtmiş bir belediye olmanın, ekip...

Başkan Uysal:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya geldiği belediye çalışanlarına "Çalışmalarıyla kente, topluma, insanlığa, insani değerlere, çocuklarımıza, gelecek kuşaklarımıza sahip çıkmak, onlara umut vermek 'İşte budur' dedirtmiş bir belediye olmanın, ekip olmanın, sizlerle beraber bunu yaşamış olmanın onurunu yaşıyorum" diye seslendi.


Başkan Uysal, pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesi, son iş gününde belediye çalışanlarıyla buluştu. Çalışanlar, belediye fuayesinde ve birimlerin bulunduğu katlarda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde maskeleriyle yan yana durdu. "Bayram yapmayı sonuna kadar hak etmiş bir kurumuz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Uysal, "Dünyanın çok olağanüstü şartlardan geçtiği, hiç yaşamadığı şeyleri yaşadığı bu süreçte Muratpaşa Belediyemiz, emsali olan kentler arasında çok özel bir çalışma temposunu gerçekleştirmiş ve öne çıkmış, ufuk açmıştır. Çalışmalarıyla kente, topluma, insanlığa, insani değerlere, çocuklarımıza, gelecek kuşaklarımıza sahip çıkmak, onlara umut vermek 'İşte budur' dedirtmiş bir belediye olmanın, ekip olmanın, sizlerle beraber bunu yaşamış olmanın onurunu yaşıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum" dedi.


Muratpaşa Belediyesi'nin bu salgın dönemini, Türkiye'de ilk vaka doğrulaması yapılmamışken, 7 Mart'ta bir kriz masası kurarak karşıladığını kaydeden Başkan Uysal, ev ev dağıtılan yıkanabilir maskelerden, sokak sokak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarına, 'askıda fatura' gibi çalışmalara ilham veren Komşu Dayanışma Sistemi'ne, sosyal mesafeleri banklara ve aşevi, evde bakım hizmeti gibi salgın döneminde belediyenin gerçekleştirdiği çalışmaları özetledi.


Bu süreçte elde ettikleri deneyimleri dünya ve Türkiye'yle de paylaştıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Bunun hepsinin saha operasyonunu sizler yaptınız. Sizlerin alın teri, sizlerin beyin gücü, fiziki gücü, bütün bu süreçlere liderlik eden sizlersiniz" diyerek belediye çalışanlarına seslendi.


Salgın koşullarında da olsa, bu süreçte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamayı elden bırakmadıklarını altını çizen Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:


"Her şeye rağmen bizim bütün tutumlarımız, her koşulda toplumu birleştirmek, barışı, sevgiyi, saygıyı arttırmaktır. Barışı, sevgiyi, saygıyı arttırmak, salgında ilaçlama yapmak, aşı yapmak kadar önemlidir. Bir ulusu tasada ve kıvançta beraber hisseder hale getiremezsek çocuklarımızı hangi koşullara emanet edeceğiz. Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Size ve sevdiklerimize, şehrimize ülkemize, insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirsin. İzin verirseniz her birinizi alın terinizden, dimağınızdan öpüyorum, saygılar sunuyorum." - ANTALYA

Ramazan Bayramı, Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Uysal: 'Kente sahip çıktık' - Son Dakika

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