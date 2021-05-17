Başkan Uysal: "Kırcami'de geri dönüş yok" - Son Dakika

Başkan Uysal: "Kırcami'de geri dönüş yok"

17.05.2021 17:11
Başkan Uysal:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami'de kentin ana ulaşım aksı gibi kullanılan 43.5 kilometrelik yol ağında asfalt çalışması yapılmasının oy birliğiyle kabul edildiği mecliste "Kırcami'de imar sürecini tamamlayacağız. Asla geri dönüş söz konusu değildir" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami'de kentin ana ulaşım aksı gibi kullanılan 43.5 kilometrelik yol ağında asfalt çalışması yapılmasının oy birliğiyle kabul edildiği mecliste "Kırcami'de imar sürecini tamamlayacağız. Asla geri dönüş söz konusu değildir" dedi.

Muratpaşa Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı, belediye kültür salonunda gerçekleşti. 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından toplanan meclise Ümit Uysal başkanlık etti. Mecliste, Antalya 1'inci İdare Mahkemesi'nin imar planlarını iptal ettiği Kırcami'de, ana ulaşım aksı gibi çalışan Şehitler, 9 Eylül ve Yalı caddelerini de kapsayan 43.5 kilometrelik yol ağında asfalt çalışmasının yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Bölge muhtarlarının da takip ettiği mecliste Başkan Uysal, Kırcami'de sorunun çözümünün bu şekilde olmasını hiç istemediklerini söyledi. "İmar planımızla birlikte çözülsün isterdik" diyen Başkan Uysal, ancak yargı kararlarının planı geciktirdiğini söyledi. Yerel mahkemenin verdiği iptal kararına ilişkin istinaf sürecinin devam ettiğini dile getiren Başkan Uysal, "İstinafın sonucuna göre ya plan aynen uygulanacak ya da meclislerimizde alacağımız imar plan değişikliği kararlarıyla Kırcami'de imar sürecini tamamlayacağız. Asla geri dönüş söz konusu değildir" diye konuştu. Başkan Uysal, asfalt çalışmalarının en az maliyetle yapılacağını da sözlerini ekledi.

" Filistin'e destek"

Belediye Meclisi'nde, ayrıca, Millet İttifakını oluşturan CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarını kınayan ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağıran ortak bir açıklama yayımladı. Meclis üyelerinin tek tek imzalarının yer aldığı açıklama, meclisçe de oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA

Başkan Uysal: Kırcami'de geri dönüş yok
Başkan Uysal: Kırcami'de geri dönüş yok

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Uysal: 'Kırcami'de geri dönüş yok' - Son Dakika


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