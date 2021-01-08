Başkan Uysal: " Kırcami imar planından geri dönüş yok" - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami imar planlarının yerel mahkeme kararıyla iptalinin ardından başlayan istinaf sürecine ilişkin bölge muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Ümit Uysal toplantıda, "Muhtarlarımızla güç ve karar birliği halindeyiz. Kırcami imar planından geri dönüş yoktur. Şehrin menfaatleri, komşularımızın hakları bunu gerektirmektedir" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami imar planlarının yerel mahkeme kararıyla iptalinin ardından başlayan istinaf sürecine ilişkin bölge muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Toplantıda, Antalya Birinci İdare Mahkemesi'nin, 10 mahalleyi kapsayan Kırcami bölgesinin üst ölçekli imar planlarını iptal kararının ardından başlayan istinaf sürecine ilişkin, davaya müdahil olan bölge mahalle muhtarları ve Kırcami Bölgesini Geliştirme, Güzelleştirme ve Kültür Yardımlaşma Derneği yöneticileriyle bir araya gelindi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tuna Hatipoğulları Yılmaz, Hukuk İşleri Koordinatörü Kadir Çetinkaya, Plan ve Proje Müdürü Emre Vural'ın da hazır bulunduğu toplantıda Uysal, yerel mahkemenin iptal karanının ardından Konya Bölge İdare Mahkemesi'nde başlayacak istinaf sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Uysal, davaya Muratpaşa Belediyesi'yle birlikte müdahil olan muhtarların istinaf sürecinde de yerel mahkemenin kararına itiraz edebileceğini aktardı.

Aynı zamanda Antalya Muhtarlar Derneği başkanı olan Topçular Muhtarı Nazif Alp, Kırcami'de artık vatandaşların beklentisinin karşılanması gerektiğini belirterek, mağduriyet nasıl giderilecekse onun yapılması gerektiğini söyledi. Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşilova Muhtarı Ahmet Akcan ise Muratpaşa Belediyesi'yle birlikte hareket edeceklerini söyledi. Toplantıya katılan muhtarlar ve dernek yöneticileri, gelecek hafta itibariyle yerel mahkemenin iptal kararına ilişkin itirazlar dilekçelerini mahkemeye sunacaklarını açıkladı.

Ümit Uysal, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kırcami'de süreci siyasallaştırmadan, Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte sürdüreceklerini söyledi. Yerel mahkemenin kararı karşısında istinaf sürecinde de muhtarlar ve KIRYA-DER'le birlikte hareket edeceklerini belirten Uysal, "Sayılı günler içinde dilekçelerimiz mahkemeye intikal etmiş olacak. Muhtarlarımızla güç ve karar birliği halindeyiz. Daha önce de söylediğimiz gibi Kırcami imar planından geri dönüş yoktur. Şehrin menfaatleri, komşularımızın hakları bunu gerektirmektedir" diye konuştu. - ANTALYA