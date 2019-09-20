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Başkan Uysal: "Komşuluk Antalyamıza yakışıyor"

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöreler Renkler Festivali'nin Güneydoğu Anadolu gecesinde "Bu komşuluk, kucaklayıcılık, Antalya'mıza dört dörtlük yakışıyor.

Başkan Uysal:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöreler Renkler Festivali'nin Güneydoğu Anadolu gecesinde "Bu komşuluk, kucaklayıcılık, Antalya'mıza dört dörtlük yakışıyor. Gönlü bol komşularımızın katkısı Antalya'mıza dört dörtlük yakışıyor" diye konuştu.


Muratpaşa Belediyesi'nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler'in 4'üncü günü, İran Komşu Ülkeler Dostluk Derneği işbirliğiyle düzenlenen İran kültür gecesi ve devamında Güneydoğu Anadolu gecesiyle geride kaldı. Festivali Başkan Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte katılırken belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen gecede yer aldı. Antalya'nın dört bir noktasında çok sayıda kent sakini de, Güneydoğu Anadolu gecesinde meydanı doldurdu. Bu yıl 60 hemşeri, yöre, kültür ve dayanışma derneğinin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, derneklerin geleneksel el sanatlarını, mutfak kültürlerini tanıttığı stantlara da ilgi yoğundu.


Uysal, gecede, festivale katılan Güneydoğu Anadolu derneklerine katılım plaketlerini takdim ederken, konuşmasında "Komşumuz olup da Yöreler Renkler Festivalimizde aramızda olmayan hiç kimse yok. Yedi bölgemizin her biri bizim başımızın tacı. Bu komşuluk, kucaklayıcılık, Antalya'mıza dört dörtlük yakışıyor. Gönlü bol komşularımızın katkısı Antalya'mıza dört dörtlük yakışıyor" ifadelerine yer verdi.


Uysal'ın konuşmasının ardından Yöreler Renkler Festivali'nin 4'üncü günü Naciye Çokbilir, Ümit Canilhan ve zurna sanatçısı Memik Avcı'nın konseriyle sona erdi. - ANTALYA

Güneydoğu Anadolu, Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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