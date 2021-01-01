Başkan UysaL: 'Laf ebeliği değil iş yaptık' - Son Dakika

Başkan UysaL: 'Laf ebeliği değil iş yaptık'

01.01.2021 00:12
Başkan UysaL: 'Laf ebeliği değil iş yaptık', System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2020'de başta covid-19 pandemisi olmak üzere ortaya çıkan sorunlarla en etkin seviyede mücadele ettiklerini ve bu sorunlar karşısında hiçbir zaman çaresiz kalmadıklarını belirterek, "Kamu yönetimi anlayışını emeğiyle, eylemiyle ifade eden, laf ebeliği değil...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2020'de başta covid-19 pandemisi olmak üzere ortaya çıkan sorunlarla en etkin seviyede mücadele ettiklerini ve bu sorunlar karşısında hiçbir zaman çaresiz kalmadıklarını belirterek, "Kamu yönetimi anlayışını emeğiyle, eylemiyle ifade eden, laf ebeliği değil iş yapan bir belediyeyi ortaya koyduk" dedi.

Başkan Uysal, yılın son mesai gününde Muratpaşa Belediyesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı buluşma, belediye fuayesinde sosyal mesafe kuralları kapsamında gerçekleşti.

En etkin seviyede mücadele

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, 2020'nin çok çetin geçtiğini söyledi. Daha önce eşi benzeri görülmemiş sıkıntıları çözmek durumunda kaldıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Bunların hepsiyle bir yerel yönetimin mücadele edeceği en etkin çıtada, en etkin seviyede mücadele ettik. Hiçbir zaman çaresiz kalmadık. Her zaman bu sorunlarla ilgili yapacak bir şeylerimiz oldu. Belediye olanaklarını, emeğimizi, alın terimizi bu sorunları çözmeye ayırdık" diye konuştu.

"Mücadele alanındayız"

İnsanlar, bu sıkıntılı dönemi evlerinde yaşarken Muratpaşa Belediyesi olarak hep cephede hep mücadele alanında kaldıklarının altını çizen Başkan Uysal, bu noktada kalmaya da devam edeceklerini belirtti.

Turizmin başkenti Antalya'nın kalbi Muratpaşa'nın Türkiye'nin en barışık ilçelerinden bir tanesi olduğunu, insanların birbirine empatiyle yaklaştığı, birbirini sevip saydığı bir kent yaşamına sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, kamu hizmetlerine siyasi ayrımcılığı bulaştırmamasıyla da Muratpaşa'nın farklı bir yer olduğunu söyledi. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunda, bizim de katkılarımızı olabiliyorsa, çerçeve içine alabiliyor, markalaştırabiliyorsak, bu anlayışı koruyup geliştirerek halkımıza hizmet ediyor ve Türkiye'mizin geleceği için umut olabilecek modeller teşkil edebiliyorsak ne mutlu bize. Güzel, müreffeh, demokratik bir Türkiye üretme konusunda kararlı mücadelemiz devam edecek, aydınlık bir geleceğe, sizlerin emekleriyle, hep birlikte yürüyeceğiz."

Konuşmasında yeni sonuçlanan bir araştırmanın sonuçlarını da paylaşan Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'ne vatandaş güveninin inanılmaz bir noktada olduğunu söyledi. Belediye hizmet binasına gelen insanlarının yüzde 90'ının mutlu, saygı ve hizmet görmüş olarak ayıldığını aktaran Başkan Uysal, "Sizler, bu kalitede bir kamu hizmetini sunabilen insanlarsınız. Biz Muratpaşa Belediyesi olarak bu kalitedeyiz. Muratpaşa'mız, Türkiye'mize örnek olacak niteliğini, belediyecilik hizmetlerinde sizler sayesinde ortaya koyuyor" diye konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Namuslu, dürüst, çalışkan, ülkesini ve insanını çok seven; ülkesini, insanını geliştirmek ve yükseltmek isteyen ve bunu kuru gürültüyle değil olanakları nasıl kullandığını göstererek yapan, kamu yönetimi anlayışını emeğiyle, eylemiyle ifade eden, laf ebeliği değil iş yapan bir belediyeyi ortaya koyduk. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 2021 çok daha iyi bir yıl olsun." - ANTALYA

Başkan UysaL: 'Laf ebeliği değil iş yaptık'
Başkan UysaL: 'Laf ebeliği değil iş yaptık'
Başkan UysaL: 'Laf ebeliği değil iş yaptık'
Başkan UysaL: 'Laf ebeliği değil iş yaptık'

Ümit Uysal, Muratpaşa, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan UysaL: 'Laf ebeliği değil iş yaptık' - Son Dakika


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