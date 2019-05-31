Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi
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Başkan Uysal, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kızılarık, Ermenek ve Memurevleri mahallerinde bulunan destek eğitim kurslarımıza devam eden 74 öğrencimizin de gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim" dedi.

Başkan Uysal, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kızılarık, Ermenek ve Memurevleri mahallerinde bulunan destek eğitim kurslarımıza devam eden 74 öğrencimizin de gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim" dedi.

Başkan Uysal, yarın gerçekleştirilecek LGS sınavına katılacak tüm öğrencilere başarı diledi. Başkan Uysal, yaptığı açıklamada, Türkiye'de eğitim sisteminin fırsat eşitsizlikleri bir yana öğrencilerinin taleplerini, isteklerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Böylesi bir durum içinde Muratpaşa Belediyesi olarak kreşten ilkokul, ortaokula ve liseye eğitimin her alanında var olma mücadelesi içinde olduklarını kaydeden Başkan Uysal, belediyenin ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik ücretsiz hizmet veren destek eğitim kurslarının önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

TEOG döneminde yüzde 100'lük bir başarıya sahip kursların, geçen yıl ilk kez uygulanan LGS sınavında yüzde 91 oranında başarıya ulaştığına dikkat çeken Başkan Uysal, "Geçen yıl destek eğitim merkezlerimizle sınava hazırlanan 127 öğrencimizin 116'sı tercih ettiği liseye yerleşti. Yüzlerce öğrenciye kapılarını ücretsiz açan kurslarımızda çocuklarımız sadece sınavlara hazırlamıyor. Kurslarda robotik ve kodlama eğitimi gibi farklı programlarla, sanatla, edebiyatla, sporla dolu yeni nesil bir eğitim sistemini uyguluyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kızılarık, Ermenek ve Memurevleri mahallerinde bulunan kursların her ne kadar çocukların sıkılmadan, isteyerek geldikleri birer kurum olsa da başarının sınav sonuçlarıyla ölçüldüğüne dikkat çeken Uysal, "Başarı çıtasını hiç düşürmeyen kurslarımıza devam eden 74 öğrencimiz yarın yapılacak LGS sınavına katılacak. Hem onlara hem de sınavda ter dökecek diğer çocuklarımıza başarılar diliyorum" temennisinde bulundu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:03 Kaynak: İHA
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