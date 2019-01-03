Başkan Uysal, Mahalle Sakinlerini Makamında Kabul Etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloba Mahallesi sakinlerini makamında kabul etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloba Mahallesi sakinlerini makamında kabul etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uysal, yaklaşık 30 bini aşkın nüfusu olan Güzeloba'daki mahalle sakinleriyle görüştü.



Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Uysal, söz konusu mahallede bugüne kadar yapılan çalışmalarla 344 çöp konteynerinin yer altına alındığını, 28 bin 772 ton malzemeyle yaklaşık 14 kilometre yolu yenilediklerini ifade etti.



Mahallede 51 bin 692 metrekare genişliğe sahip 19 park ve yeşil alan çalışmasını tamamladıklarını aktaran Uysal, şunları kaydetti:



"Bunların hepsi sizin eseriniz. Vergilerinizle oluşturduğunuz Muratpaşa Belediyesi bütçesi sayesindedir. Bizim yaptığımız iş, bunu organize edip bütün insanlarımıza ayrımsız hizmet etmekten ibarettir. Muratpaşa'da iyiye ve güzele dair ne varsa beraber yaptık. Daha iyisini, daha güzelini yine birlikte yapacağız."

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