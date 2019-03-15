Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal, Manavoğlu'nu Ziyaret Etti

Başkan Uysal, Manavoğlu'nu Ziyaret Etti

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın ilk belediye başkanı Mehmet Manavoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Uysal, Manavoğlu'nu Ziyaret Etti, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın ilk belediye başkanı Mehmet Manavoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Mehmet Manavoğlu'nun oğlu Özdemir Manavoğlu da bulundu.

Başkan Uysal, 1994-1999 yılları arasında Muratpaşa Belediye Başkanı olarak görev yapan Manavoğlu'nu evinde ziyaret etti. Oğlu Özdemir Manavoğlu'nun da bulunduğu ziyarette Başkan Uysal, tekrar geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Uysal, "Manavoğlu'nun rahatsızlığı bizleri üzmüştü. Kendisini daha önce de ziyaret etmiştim. Şimdi, daha iyi gördüm. İnşallah tüm sağlık sorunlarını geride bırakır, iyileşir. Kentimizin, kendisinin değerli görüşlerine daima ihtiyacı var" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

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