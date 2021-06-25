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Başkan Uysal, MICE sektörüyle buluşacak - Son Dakika

Başkan Uysal, MICE sektörüyle buluşacak

25.06.2021 13:13
Başkan Uysal, MICE sektörüyle buluşacak, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İstanbul'da kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bir araya geleceği 8'inci Ace of MICE Fuarına Türkan Şoray Kültür Merkezi ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleriyle (ASSİM) katılacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İstanbul'da kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bir araya geleceği 8'inci Ace of MICE Fuarına Türkan Şoray Kültür Merkezi ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleriyle (ASSİM) katılacaklarını söyledi.

Toplantılar, kongreler, sergiler gibi etkinliklerle büyük grupların bir araya getirildiği MICE turizminin en büyük buluşması Ace Of MICE, İstanbul Kongre Merkezi'nde 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. 'Geleceğe uygun' ve 'Bağlantı noktaları' temasıyla düzenlenecek fuarda11 ana başlık altında 69 konuşmacı pandemi sonrası turizm ve MICE sektörünün geleceğini masaya yatıracak.

Üç gün boyunca devam edecek fuara 15 binden fazla profesyonel ziyaretçi beklenirken Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin aynı zamanda Antalya Kongre Bürosu (ACB) üyesi olan Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni ve Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM'i fuarda sektör profesyonelleriyle buluşturacaklarını söyledi.

MICE'ın Antalya için 12 ay turizmin anahtarlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Fuarda, Muratpaşa Belediyesi olarak kongre ve toplantı turizmi için uygun bir altyapıya sahip olduğumuzu sektör profesyonelleriyle paylaşacağız. Ama bununla birlikte, sadece Muratpaşa Belediyesi'nin değil Antalya'mızın bu alanda sahip olduğu kapasiteyi, Kaleiçi başta olmak üzere sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerle bütünleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, 26 Ekim 2018'de açıldı. Kültür merkezinde 667 koltuk kapasiteli çok amaçlı ana salon ve sahnenin yanı sıra her biri 100'er metrekare olan iki galerili sergi salonu, fuaye, 5 atölye, etkinlik amfisi yer alıyor.

ASSİM yerleşkesinde konferans, söyleşi, panel, seminer, tiyatro gibi etkinlere uygun 364 kişilik salon yer alıyor. Yerleşkede, ayrıca, 11 çok amaçlı toplantı, eğitim ve seminer salonu, 18 ticari alan ve ortak çalışma alanları bulunuyor. - ANTALYA

Başkan Uysal, MICE sektörüyle buluşacak
Başkan Uysal, MICE sektörüyle buluşacak

Türkan Şoray, Muratpaşa, İstanbul, Kongre, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Uysal, MICE sektörüyle buluşacak - Son Dakika Ekonomi


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