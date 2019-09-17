Başkan Uysal: "Muratpaşa'da kamu hizmetlerinde eşitlik, bütün mahallere aynı nazardan bakan bir...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Yöreler Renkler Festivali'nin açılışında "Muratpaşa'da kamu hizmetlerinde eşitlik, bütün mahallere aynı nazardan bakan bir kamu iradesi var." diye konuştu.



Muratpaşa Belediyesi'nin hafta boyunca devam edecek barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, Muratpaşa Kent Meydanı'nda başladı. Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen festivalde bu yıl aralarında İran Komşu Ülkeler Dostluk Derneği, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği, Ukrayna Ailesi Derneği'nin de bulunduğu 60 yöre, hemşeri, kültür ve dayanışma derneği yer alıyor.



Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda dernekler, şehirlerinin, bölgelerinin coğrafi işaret tescilli ve geleneksel ürünlerini tanıtırken gelenekleri ve görenekleriyle her biri Antalya'nın bir parçası olmuş kültürlerin buluştuğu festival, ilk günden yoğun ilgi çekti. Festivalin açılış gecesine Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte katılırken CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri de gecede yer aldı.



Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmaya "Bir bedende buluştuk Muratpaşa'yı oluşturduk. İşte biz hep beraber Türkiye'yi oluşturduk" sözleriyle başladı. Başkan Uysal, Muratpaşa'da düzenlenen tüm etkinliklerin ana amacının tasada ve kıvançta beraber olma, birlikte yürüme, dayanışma içinde olma ve birbirini koşulsuz sevme, sayma azmi ve iradesini güçlendirmek olduğunu belirtti. Ümit Uysal, "BU gibi etkinlikler, güzel değerler için, sevgi, saygı, paylaşma için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinde bize bıraktığı muasır uygarlık düzeyinin üzerine çıkma iradesiyle beraber yaşamanın sevincini, birlikteliğini hissetmek için önemli fırsatlardır" diye konuştu.



"Kamu hizmetlerindeki mutlak eşit"



Muratpaşa'nın dünyanın dört bir yanından gelen insanların barış içinde, bir arada yaşadığı bir ilçe olduğunu kaydeden Uysal, bu barış ortamının temelinde ilçede kamu hizmetlerindeki mutlak eşitlik ilkesinin yattığını söyledi. Muratpaşa'da bütün mahallelere aynı nazarda bakan bir kamu iradesinin olduğunu söyleyen Başkan Uysal, "Bütün projelerimiz hep beraberdir. Asfalt planlarımız da, yaşlılara, çocuklara yönelik projelerimiz de 55 mahallemize birden planlanır. Muratpaşa'da elini uzatan herkesin elinin tutulduğu bir ortam vardır" şeklinde konuştu.



Uysal, Muratpaşa'da kamu kaynaklarının çarçur edildiği, yağmalandığı, belli azınlık gruplarının saltanatla, kamu kaynakları üzerinden yaşatıldığı bir ortamın asla olamayacağının altını çizerken bunun karşılığında üreten bir belediyenin olduğunu söyledi. Muratpaşa'nın asfalttan kent mobilyalarına temel hizmet alanında tüm üretimi kendisinin yaptığını belirtirken, bu sayede sağlanan tasarrufla 21 bin kişiye ulaşan bir sosyal hizmet ağı kurduklarını belirtti. Uysal, ""Bu festival bizim özümü, ruhumuzu, insanımıza olan bakış açımızı, kamu yönetimi anlayışımızı en iyi anlatan festivallerden biri. Yani bir bedende buluştuk Muratpaşa'yı oluşturduk. Yani 'Kim olursan gel' diyen Mevlana'yı, 'Bir olalım, iri olalım diri olalım' diyen Hacı Bektaş Veli'yi, 'Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz' diyen Yunus Emre'yi, 'Yurtta barış dünyada barış' diyen ve kamu yönetimcilerine 'Sadece millet için çalışacaksınız' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü takip ettiğimizi gösteren en güzel festivallerden biri" ifadelerinde bulundu.



Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, Türk halk müziğinin güçlü seslerden Mustafa Özarslan konseriyle sona erdi. - ANTALYA