Başkan Uysal Murgem Veli Toplantısına Katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Gençlik Merkezi (MURGEM) veli toplantısında "Eğitim, yerel yönetimlerin asli görevi olmamasına rağmen, kreşlerden üniversite hazırlık kurslarına, binlerce çocuğumuzu kapsayan hizmetleri yerine getirmekle kendimizi sorumlu hissediyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Gençlik Merkezi (MURGEM) veli toplantısında "Eğitim, yerel yönetimlerin asli görevi olmamasına rağmen, kreşlerden üniversite hazırlık kurslarına, binlerce çocuğumuzu kapsayan hizmetleri yerine getirmekle kendimizi sorumlu hissediyoruz" diye konuştu.



Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2015 - 2016 eğitim yılında 676 öğrencisiyle kapılarını açan ve üniversiteye giriş sınavlarında yüzde 98'lere ulaşan bir başarı ortalamasını yakalayan MURGEM'de düzenlenen veli toplantısına katıldı.



Başkan Uysal, 30 yıl önce Anadolu'nun bir köyünden insanlar çıkıp Türkiye'nin çok iyi üniversitelerine gidebilirken Türkiye'nin eğitim alanında şu an için geldiği durumun bu şansı ülkenin gençlerinin elinden aldığını söyledi. Türkiye'de iyi eğitim olanaklarının ancak ülkenin yüzde 30'luk kesimi için söz konusu olabildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, "Ama unutmamamız gereken bir gerçek var. Bir ülkenin çocukları, gençleri o ülkenin tamamının çocuklarıdır, gençleridir" dedi.



Muratpaşa Belediyesi'nin tam da bu bilinçle kreşler, destek eğitim ve gençlik merkezlerini hizmete açtığını belirten Başkan Uysal, "Yerel yönetimlerin asli görevi olmamasına rağmen binlerce çocuğumuzu kapsayan bu hizmetleri yerine getirmekle kendimizi sorumlu hissediyoruz. 4'üncü eğitim yılına giren MURGEM'de bugüne kadar 3 bin 553 gencimiz bizimle üniversite sınavlarına hazırlandı" diye konuştu.



MURGEM'in ilk yılında üniversiteye yerleştirmede yüzde 98.5'lik bir başarı elde ederken 2'nci yılında öğrenci sayısını 2 kat arttırmış olmasına rağmen yüzde 98.25 başarıyla yolculuğuna devam ettiğini belirten Başkan Uysal, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ise başarı oranının yüzde 98.5 olduğunu belirtti. MURGEM'e bu yıl 760 öğrencinin devam ettiğini kaydeden Başkan Uysal, "Gençlerimizin bu başarı oranını düşürmeyeceğine gelecek yıl hepsini birer üniversiteli olarak göreceğimizden en ufak bir kuşkum yok. Gençlerimize başarılar dilerken, siz velilerimize de verdiğiniz destek, bizlere olan güveniniz dolayısıyla ayrıca teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

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