Başkan Uysal: "Önce evimizin önünü süpürüyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızıltoprak Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında "İnsanların dillerinde kem sözler, insanların bir birlerine yaklaşımlarında yanlışlıklar, huzursuzluklar, sevgisizlikler, hoşgörüsüzlükler. Bunlar her yerde olabilir ama biz hiçbir yerde olmasın istiyoruz. Bunun için önce evimizin önünü süpürüyoruz" dedi.



Muratpaşa Belediyesi, mahallerde kurduğu iftar sofralarında mahallelileri, komşuları buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren 15 farklı noktada kurulan iftar sofralarında komşularıyla bir araya gelen Başkan Uysal, bu kez Kızıltoprak Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. İftarda, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, belediye meclis üyeleri ve Kızıltoprak Muhtarı Mustafa Yılmaz başta olmak üzere çevre mahallerinin muhtarları da yer aldı. Kızıltoprak kapalı pazar yerinde düzenlen iftarda Başkan Uysal, komşularıyla birlikte sıraya girip iftar yemeğini aldı, ardından yerine geçip dualar eşliğinde komşularıyla birlikte orucunu açtı. Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, tüm Muratpaşa'nın yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutladı. Başkan Uysal, "Seçim varmış, yokmuş' demiyoruz. Her zaman Allah'a şükür, gönül gönle, can cana hep beraberiz. Varlığı ve yokluğu paylaşıyoruz. Bu Muratpaşa'mızın en büyük hasleti. Sizler sayesinde. Yaptığımız her işin mimarı, aslolan sizlersiniz. Bizim tek yaptığımız sizlerin gücünü, sizlerin katkısını organize etmek, iyiliğe, güzelliğe, sevgiye, saygıya tahvil etmek" ifadelerinde bulundu.



İnsanlarını birbiri hakkında kem sözlerle söylediği, huzursuzlukların, sevgisizliklerin, hoşgörüsüzlüklerin egemen olduğu bir dönemin yaşandığını belirten Uysal, "Bunlar her yerde olabilir ama biz hiçbir yerde olmasın istiyoruz. Bunun için önce evimizin önünü süpürüyoruz. Muratpaşa'mızda açık şeffaf bir belediyecilik yönetimiyle bütün insanların eşit ve baş üstünde tutulduğu bir ortam üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Bu anlayışla dünyadaki kötü gelişmelere karşı durmaya ve iyi örnek olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, "Türkiye'mize ve dünyamıza, ' Darısı sizin başınıza' diyecek bir ortam oluşturmaya hep gayret ediyoruz" diye belirtti.



Konuşmasının ardından mahallesinde altıncı dönem muhtar seçilen Yılmaz, Başkan Uysal'a teşekkür çiçeği takdim etti. - ANTALYA

