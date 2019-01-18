Başkan Uysal Partisinden İstifa Etti
1 saat önce
Zonguldak'ta Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti'den istifa etti.
Zonguldak
'ta Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal
, AK Parti'den istifa etti.
Uysal, makamında düzenlediği basın toplantısında, 2013'te aday adayı olarak katıldığı AK Parti'den bugün itibarıyla istifa ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a sevgi ve saygısının ömür boyu devam edeceğini anlatan Uysal, "Çocukken kazandığım, çalışmak, okumak, öğrenmek ilkelerimi son nefesime kadar koruyacağım." dedi.
AK Parti, 31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Erol Şahin
'i Ereğli Belediye Başkan adayı olarak göstermişti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:27 Kaynak: AA
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