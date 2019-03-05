Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal, Projelerini Tanıttı

Başkan Uysal, Projelerini Tanıttı

24 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hizmetlerine kesintisiz ve artırarak devam edeceklerini bildirdi.

Başkan Uysal, Projelerini Tanıttı, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hizmetlerine kesintisiz ve artırarak devam edeceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Uysal, beş yıllık hizmet dönemini değerlendirdi.

Muratpaşa'da temel belediyecilik, sosyal belediyecilik, komşulaşma ve kardeşleşme alanlarında bir standardı oluşturmak için mücadele ettiklerini belirten Uysal, akılcı ve insanların hayatını değiştiren projelere ihtiyaç olduğunu aktardı.

Gelecek 5 yılda Muratpaşa Belediyesi'nin hizmet ve projelerinin çerçevesini bu anlayışla çizeceğini vurgulayan Uysal, "Muratpaşa'da kadın, engelli, çocuk, genç, yaşlı tüm komşularımıza eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama kadar her alanda eşit bir şekilde sunduğumuz hizmetlerle bir yaşam standardı oluşturmaya çalıştık. Bu hizmetlerimizi kesintisiz ve artırarak devam ettireceğiz." ifadelerin kullandı.

Turunç Masa'yla başlayan Muratpaşa sakinlerinin belediye yönetimine katılma sürecini daha da geliştireceklerini bildiren Uysal, mahalle meclisleri, bu meclislerin bir araya geldiği mahalle meclis konseyleri, çocuk, gençlik ve kadın meclisleriyle Muratpaşa'da katılımcı bütçe döneminin başlayacağını belirtti.

Uysal, bu dönemde online platformlarda Muratpaşa sakinlerinin proje ve fikir üretmeye teşvik etmek amacıyla Fikir ve Proje Öneri Platformunun da oluşturulacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

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