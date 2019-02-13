Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal, Sakindere'yi İnceledi

Başkan Uysal, Sakindere'yi İnceledi

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Sakindere'de sürdürülen alt yapı çalışmalarını Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yerinde inceledi.

Başkan Uysal, Sakindere'yi İnceledi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Sakindere'de sürdürülen alt yapı çalışmalarını Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yerinde inceledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Bağlık Mahallesi Sakindere bölgesinde sürdürülen alt yapı, bölgede ki elektrik hatlarının yer altına alınması, taş duvar, kaldırım düzenleme, korkuluk ve asfaltlama çalışmalarını Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yerinde inceleyerek çalışmaların sonuna geldiğini belirtti. Alanda spor sahaları çalışmalarının da olacağını söyleyen Başkan Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi, " Sakindere Proje alanına ladin, göknar, piramit mazı, top akasya, top ligustrum türlerinin aralarında bulunduğu 100'e yakın ağaç dikildi, ayrıca ağaçlandırmanın yanı sıra oturma grupları ve çocuk parkı montajı da tamamlandı. Alanda basketbol, voleybol ve futbol oynanabilecek alanlar üzerinde de çalışmamız olacak ." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: İHA

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