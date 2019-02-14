Başkan Uysal, Sevginin El İzi Pazarı'nı Ziyaret Etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, Varlık pazar yerinde kurulan Sevginin El İzi Pazarı'nı ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, Varlık pazar yerinde kurulan Sevginin El İzi Pazarı'nı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi kadınların ürettikleri ürünleri kent sakinleriyle buluştururken, Sevgililer Günü için farklı bir pazara da ev sahipliği yaptı.



Sevginin El İzi Pazarı'nda kadınların evlerinde ya da kurdukları kooperatiflerde yaptığı kolye, küpe, amigurumi bebekler, farklı tasarımlarda hediyelik eşyalar ve Anadolu motiflerinin modern bir tarzla yorumlandığı mefruşat ürünleri yer aldı.



Yarın sona erecek pazarı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal ile ziyaret etti. Ürünlerini satmak için pazara gelen kadınlarla sohbet eden Uysal, stantları dolaştı. Uysal, burada yaptığı konuşmada, sevgiyle yoğurulan, mayasında sevgi olan her işin muhakkak başarıyla sonuçlanacağını ifade etti.

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