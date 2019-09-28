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Başkan Uysal sorumluluk projesinin ilk dersine katıldı

20 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TED Antalya Koleji öğrencilerinin oyunlar ve etkinliklerle belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreşi öğrencilerine İngilizce öğretecekleri "Akran Eğitimi" sosyal sorumluluk projesinin ilk dersine katıldı.

Başkan Uysal sorumluluk projesinin ilk dersine katıldı, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TED Antalya Koleji öğrencilerinin oyunlar ve etkinliklerle belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreşi öğrencilerine İngilizce öğretecekleri "Akran Eğitimi" sosyal sorumluluk projesinin ilk dersine katıldı.


TED Antalya Koleji, öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma duygularını güçlendirmek ve sosyal sorumluluk bilinçlerini pekiştirmek amacıyla başlattığı 'Akran Eğitimi' sosyal sorumluluk projesi, Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreşi'nde başladı. Türkan Saylan Kreşi'nde eğitimlerine devam eden öğrencilere İngilizceyi tanıtıp yabancı dil konusunda farkındalıklarını arttırmayı hedefleyen projede TED Antalya Koleji'nin 7'nci ve 8'inci sınıflarından gönüllü öğrenciler yer alıyor. Proje kapsamında TED'li öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde, kreş öğrencileriyle haftada bir gün İngilizce oyunlar oynayıp, çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.


Eğitim yılı boyunca devam edecek sosyal sorumluluk projesinin ilk etkinliğinde TED'in gönüllü öğrencileri, Türkan Saylan Kreşi öğrencilerini el ele tutuşarak yaptıkları takla karşıladı. Kreşin bahçesinde yapılan ilk etkinlikte kreş öğrencileri, yıl boyunca beraber İngilizce oyunlar oynayacakları ağabeyleri ve ablalarıyla tanışırken ilk derse Başkan Uysal da katıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Sosyal sorumluluk projelerini teşvik etmek gerekiyor. Darısı diğer özel okullarında ve özel kurumların başına. Herkes sosyal sorumluluk projelerini -mış gibi yapmadan sahici bir şekilde üstlenmeli ve herkes sorumluluk almalı" ifadelerine yer verdi.


Uysal, konuşmasının sonunda Nazım Hikmet'in 'Davet' şiirini okurken Akran Eğitim sosyal sorumluluk projesinin ilk dersi TED Antalya Koleji Lise orkestrasının müzik dinletisiyle sona erdi. - ANTALYA

Türkan Saylan, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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