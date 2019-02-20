Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal Sp Adayını Kabul Etti

Başkan Uysal Sp Adayını Kabul Etti

2 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Saadet Partisi (SP) Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Durak'ı kabulünde Muratpaşa'ya yakışan, seviyeli bir seçim süreci yaşanmasını istediğini söyledi.

Başkan Uysal Sp Adayını Kabul Etti, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Saadet Partisi (SP) Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Durak'ı kabulünde Muratpaşa'ya yakışan, seviyeli bir seçim süreci yaşanmasını istediğini söyledi.

Saadet Partisi'nin Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ahmet Durak, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Durak'a adaylığının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Uysal, Muratpaşa'da bu yerel seçim sürecinin ilçenin barış, dostluk ve kardeşlik ortamını bozmadan hep birlikte yaşayacaklarını dile getirdi. Muratpaşa'nın mevcut belediye başkanı olarak bu noktada azami dikkat ve özeni kendisinin gösterdiğini belirten Uysal, "Nihayetinde Muratpaşa'ya yakışan, seviyeli bir seçim sürecini, belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları olarak hep birlikte inşa edeceğiz. Muratpaşa'mızın bu güzel toplumsal ikliminin siyasi hesaplarla bozulmasına hiçbir aday arkadaşımızın izin vermeyeceğini de gayet iyi biliyorum" diye konuştu.

Saadet Partisi adayı Durak da ev sahipliği dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Saadet Partisi, Muratpaşa, Uysal, Politika
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