Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal, "Spor setleri de üreteceğiz"
Son Dakika Güncel Başkan Uysal, 'Spor setleri de üreteceğiz'

Başkan Uysal, "Spor setleri de üreteceğiz"

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün üretimini gerçekleştirdiği çocuk oyun gruplarını incelediği gezide, "Spor setlerinin de üretimine başlayacağız.

Başkan Uysal,

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün üretimini gerçekleştirdiği çocuk oyun gruplarını incelediği gezide, "Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor setlerinin de üretimine başlayacağız. Bunu yaparken hem yenilikçi yaklaşımları takip ediyoruz hem de milletin parasının her kuruşunu tasarruf etmiş oluyoruz" dedi.


Başkan Uysal, kent mobilyalarının yapı sıra park ve diğer rekreasyon alanları için bitki üretimini de gerçekleştirilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yapımına yeni başladığı çocuk oyun gruplarını inceledi. Uysal, müdürlüğün Ermenek Mahallesi'nde bulunan atölyelerinde üretilen oyun park sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Uysal'a üretimi yapılan modelin çocuklarının güvenliklerini en üst düzeyde sağlarken onların algılama, hareket etme gibi gelişim özelliklerini desteklediği ifade edildi.


Tırmanma, denge sağlama, geçişler gibi birçok fonksiyonu içinde barındıran ahşap oyun grubunun tüm detaylarıyla ilgilenen Uysal, "Muratpaşa Belediyesi olarak her alanda üretiyoruz. Asfaltımızı üretiyoruz, park bitkilerimizi üretiyoruz. Teknik araç ve gereçlerimizi üretiyoruz. Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çocuk oyun gruplarını üretmeye başladı. Spor setlerinin de üretimine başlayacağız" diye konuştu.


Üretim konusunda hassasiyeti yüksek bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Uysal, "Bunu yaparken hem yenilikçi yaklaşımları takip ediyoruz hem de milletin parasının her kuruşunu tasarruf etmiş oluyoruz. Toplumun kaynaklarını doğru kullanmış oluyoruz" dedi. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:19 Kaynak: İHA
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