Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal, Yılın İlk Mesaisini Komşularıyla Yaptı

Başkan Uysal, Yılın İlk Mesaisini Komşularıyla Yaptı

2 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yılın ilk mesai gününe Muratpaşa'da artık bir belediyecilik klasiği haline gelen Turunç Masa'da randevusuz görüşme saatiyle başladı.

Başkan Uysal, Yılın İlk Mesaisini Komşularıyla Yaptı, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yılın ilk mesai gününe Muratpaşa'da artık bir belediyecilik klasiği haline gelen Turunç Masa'da randevusuz görüşme saatiyle başladı.

Başkan Uysal, yeni yılın ilk mesai gününe belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa'da başladı. "Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir" anlayışıyla her hafta çarşamba günleri düzenlenen randevusuz görüşme saati için Başkan Uysal, saat 08.15'i gösterdiğinde Turunç Masa'da mesaisine başladı. Yeni yılın ilk mesai gününde de Başkan Uysal, Turunç Masa'da randevusuz görüşme saatinde ilçenin farklı mahallerinden gelen komşularıyla buluştu.

2018'da Başkan Uysal'ın 3 bin 68 kişiyle yüz yüze görüştüğü randevusuz görüşme saatinde, sorunlara çözüm bulunmasının yanında mahallelilerin önerileri değerlendiriliyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Uysal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Milletvekili Murat Emir: AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın İstifa Etmemesi Anayasa İhlalidir, AYM'ye Gideceğiz CHP, Yılbaşı Gecesi Taksim'de Açılan ÖSO Bayrağını Meclis'e Taşıdı

Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak Ardahanlılar Van'a Atanan Vali Bilmez'i Eksi 16 Derecede Kuyruğa Girip Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:33:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal, Yılın İlk Mesaisini Komşularıyla Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]