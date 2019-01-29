Başkan Uztürk'ten Para Badmintonculara Ziyaret
34 dakika önce
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ankara'da kamp yapan Para Badminton Milli Takımı'nı ziyaret etti.
Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ankara
'da kamp yapan Para Badminton Milli Takımı'nı ziyaret etti.
TBESF'den yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na kota veren Uluslararası Enes Kupası öncesinde çalışmalarını Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde geçekleştiriyor.
Federasyon Başkanı Uztürk, 12 sporcu ve 3 antrenörün yer aldığı milli takım kampına moral ziyaretinde bulundu.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Uztürk, milli sporculara başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:40 Kaynak: AA
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