Son Dakika Haberleri: Başkan Üzülmez'den Yemen'e Destek

Başkan Üzülmez'den Yemen'e Destek

1 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Arslanbey Mahallesi'nde Yemen'e destek amacıyla kurulan gıda kermesini ziyaret ederek destek verdi.

Başkan Üzülmez'den Yemen'e Destek, System.String[]
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Arslanbey Mahallesi'nde Yemen'e destek amacıyla kurulan gıda kermesini ziyaret ederek destek verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Arslanbey Mahallesi'nde Yemen'e destek amacıyla düzenlenen kermesi ziyaret ederek destek verdi. Yaşadığı insani ve ekonomik kriz yüzünden açlık ve susuzluk tehlikesi yaşayan Yemen'e Arslanbey Mahallesi'nden destek geldi. Arslanbey Mahallesi'nde bulunan Orta Mahalle ve Merkez Camiilerinde Kuran Kursu eğitmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen kermes büyük ilgi görürken, toplanan maddi yardım Yemen'e gönderildi.

Arslanbey Mahallesi'nde yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Yemen'e destek amacıyla açılan kermesi ziyaret ederek destek verdi. Başkan Üzülmez'e Arslanbey Mahalle Muhtarı Sedat Topal'da eşlik etti. Kartepeli kadınların el emeği ile hazırladıkları gıda kermesinden alışveriş yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Ülkemiz insanın gönlü güzeldir. Bunu her durumda göstermektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde 3 buçuk milyon Suriyeli misafir edilmektedir. Gönül coğrafyamızda bulunan bütün kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermekteyiz. Mazlumun yanında sadece ülkemiz ve lider olarak Cumhurbaşkanımız bulunmaktadır. Yemen'e destek veren Kartepeli kadınlarımızı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

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