Başkan Üzülmez Her Yerde

Ortaya koyduğu birçok proje ile ödüller alan Başkan Üzülmez, il ve ilçe belediyeleri tarafından örnek alınan sosyal belediyeciliğin en güzel projelerini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyor.

YÜKSELEN DEĞER SUADİYE

Suadiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yapılan çalışmalar ve gelinen nokta hakkında istişarede bulundu. Başkan Üzülmez, "Kartepemizin en güzel mahallelerinden biri olan Suadiye'de mahalle konağımız tamamlanırken, en kısa sürede hizmete girecektir. Bunun yanı sıra kapalı Pazar yeri için ihale aşamasına gelindi. Suadiye Meydan Projesi, bölgeye ayrı bir değer katacaktır. Duble yol çalışması ile ticaretin önemli yerlerinden biri durumuna gelecektir" şeklinde konuştu. Başkan Üzülmez, Suadiye Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında taziye sebebiyle mahallede bulunan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a da bilgi verdi.

KANAAT ÖNDERLERİNE EV ZİYARETİ

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti İl SKM Başkanı Halit Çokan, AK Parti il ve ilçe yöneticileriyle birlikte kanaat önderi Raşit Er ve ailesini ziyaret ettiler. Ziyarette Başkan Üzülmez, Kartepe genelinde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verilirken, yapılacak olan projelerin değerlendirmesi de yapıldı. Başkan Üzülmez, Uzunçiftlik Mahallesi'nde Bahçelievler'de hemşehrileriyle bir araya geldi. Gittiği her yerde büyük bir ilgi ve teveccüh gören Başkan Üzülmez, verilen hizmetler dışında da hemşehrileriyle her ortamda bir ve beraber olarak gönüllere giden yolları da inşa etmeye devam ediyoruz.