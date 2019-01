Başkan Üzülmez Programları Yalnız Bırakmıyor

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü'nün düzenlediği programa Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen programda Suadiye Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK kursiyerleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Üzülmez, "Kartepeli kadınların mutluluğu bizlere motivasyon oluyor. Memnuniyetiniz yüzlerinize yansımaktadır. Kartepe'de kadın olmanın özellik, farklılık ve ayrıcalık olacağını her proje ile ortaya koyduk. Her yaşta Kartepeli kadına hizmet verilmektedir. Uygulanan projenin karşılık bulması çok önemlidir. Kadınlarımıza yönelik projeleri hayata geçirirken her ayrıntısına dikkat ederek uyguladık. Kadınlarımıza yönelik projeler karşılık bulmuştur. Kadınlarımıza yönelik eğitimler sayesinde kendi iş yerlerini açarak ailelerine ekonomik anlamda destek sağlamışlardır. Kültür gezileri Kartepe'nin yanı sıra ülkemizin çok önemli yerleri hakkında kadınlarımızın bilgisi olmuştur. Kadınlarımızın sosyal hayatta yer alması için her türlü imkan sağlanmıştır" dedi.



"Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü aracılığı ile 10 binin üzerinde kadın hemşehrilerimize ulaşmaktayız" diyen Başkan Üzülmez "Eski Türkiye'de belediye çalışmalarını herkes hatırlamaktadır. Ülkemizde klasik belediyecilik yapıldığı zaman her şey tamamdı. Şimdi böyle değildir. 2004 yılından bu yana yeni Türkiye'nin belediyecilik anlayışı uygulanmaktadır. Kartepe'nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinin temelini attık. Yapılan yatırımlara baktığınız zaman son 16 yılda ülkemiz çok daha ileri gitmiştir. Sosyal belediyecilik projelerimiz birçok belediye tarafından örnek alınarak uygulanmaktadır" diye konuştu. - KOCAELİ

