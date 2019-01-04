Son Dakika Haberleri: Başkan Üzülmez Vatandaşlarla Bir Arada

Başkan Üzülmez Vatandaşlarla Bir Arada

1 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, göreve geldiği günden itibaren sürekli sokakta ve ilçe halkının yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Üzülmez Vatandaşlarla Bir Arada, System.String[]
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, göreve geldiği günden itibaren sürekli sokakta ve ilçe halkının yanında olmaya devam ediyor. Ortaya koyduğu birçok proje ile ödüller alan Başkan Üzülmez, il ve ilçe belediyeleri tarafından örnek alınan sosyal belediyeciliğin projelerini hayata geçirdi.

Suadiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yapılan çalışmalar ve gelinen nokta hakkında istişarede bulundu. Başkan Üzülmez, "Kartepemizin en güzel mahallelerinden biri olan Suadiye'de mahalle konağımız tamamlanırken, en kısa sürede hizmete girecektir. Bunun yanı sıra kapalı Pazar yeri için ihale aşamasına gelindi. Suadiye Meydan Projesi, bölgeye ayrı bir değer katacaktır. Duble yol çalışması ile ticaretin önemli yerlerinden biri durumuna gelecektir" dedi.

Başkan Üzülmez, Suadiye Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında taziye sebebiyle mahallede bulunan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a da bilgi verdi.

Başkan Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti İl SKM Başkanı Halit Çokan, AK Parti il ve ilçe yöneticileriyle birlikte kanaat önderi Raşit Er ve ailesini de ziyaret ettiler. Ziyarette Başkan Üzülmez, Kartepe genelinde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verilirken, yapılacak olan projelerin değerlendirmesi de yapıldı. Başkan Üzülmez, Uzunçiftlik Mahallesi'nde Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya geldi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Suadiye, Hüseyin Üzülmez, Kartepe, Güncel
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