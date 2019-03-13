Başkan Üzülmez Veda Etti

Kartepe Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in başkanlığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

KALICI ESERLER BIRAKTIK

Meclis toplantısı öncesinde konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Herşeyin bir başı ve sonu vardır. Önemli olan baki olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Hep birlikte gök kubbede hoş bir seda bıraktık. Yeni ilçe olan Kartepemizde gururla bahsedeceğimiz eserler bıraktık" dedi.

350 BİN NÜFUSA GÖRE YATIRIM YAPILDI

"Kartepemiz için hep birlikte gönül gönüle çalıştık diyen" Üzülmez "Hatırı sayılır hizmetleri görmemek için kör olmak gerekiyor. Diğer ilçelere nazaran yeni ilçe olmasından dolayı dez avantajı olan Kartepemizde alt ve üst yapıya ciddi yatırımlar yapıldı. Sizlere katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kalıcı eserleri Kartepemize kazandırdık. Kartepemizin nüfusunun 350 bine ulaşması durumunda bile cevap verecek yatırımlar yaptık. Yeni belediye ve ek hizmet binası yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

1 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPILDI

"Her mahallemize kültür merkezleri yapıldı" diyen Üzülmez "Kartepemize 1 Milyar TL'nin üzerinde yatırım yapıldı. Çocuklarımıza gurur duyulacak bir hikaye geride bırakıyoruz. Sosyal belediyecilikte örnek projelere imza atıldı. Kartepe Belediyemiz tarafından yapılan Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yapılacaktır. Nefsimize esir olmadan gönüllere dokunan hizmetler üretildi" ifadelerini kullandı.

ÜZÜLMEZ TEŞEKKÜR ETTİ

Bu makamları boşuna işgal etmedik diyen Üzülmez "Bizden beklenenleri yaptık. Muhakkak beklentileri karşılamadığımız durumlar olmuştur. Ancak eldeki imkanlar dahilinde hayal edilemeyecek projelere hayata geçmiştir. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururu ve huzuru içerisindeyiz. İktidarı ve muhalefeti ile meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Belediye bünyesinde görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere merkezi hükümette bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KARARLAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Meclis gündeminde yer alan komisyon raporlarından yenileme çalışmaları Bilirkişi seçimi ve Acısu, Derbent, Maşukiye, Şirinsulhiye Mahallesi içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü gündem maddesi Sarımeşe Mahallesi uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile reddedildi. Evsel katı atık bertaraf tarifeleri ve Zabıta Müdürlüğü'nün 2019 yılı aylık maktu fazla çalışma ücreti ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün derece değişikliği maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısı toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu. Başkan Üzülmez, meclis toplantısı sonunda tüm meclis üyelerini makamına davet ederek, çay ikramında bulundu. Başkan ve meclis üyeleri 5 yıllık görev dönemine dair hasbihal etti karşılıklı iyi dilek ve temennilerde bulunuldu.