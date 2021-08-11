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Başkan Uzun'dan çağrı: "7326 sayılı Kanun'dan yararlanın" - Son Dakika

Başkan Uzun'dan çağrı: "7326 sayılı Kanun'dan yararlanın"

11.08.2021 12:29
Başkan Uzun'dan çağrı:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaretinde konuşan Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenlemenin 31 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği hatırlatılarak, ilgili mükelleflere kanundan yararlanma çağrısında bulunuldu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaretinde konuşan Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenlemenin 31 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği hatırlatılarak, ilgili mükelleflere kanundan yararlanma çağrısında bulunuldu.

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Grup Müdürü Harun Şahin ile birlikte Samsun TSO'yu ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi'nin bulunduğu ziyarette, Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayan 7326 sayılı Kanun hakkında açıklamalarda bulundu.

"Birçok imkan ve kolaylık sağlıyor"

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun yaptığı açıklamada, 31 Ağustos tarihinde sona erecek kanunun, birçok avantajı ve kolaylığı beraberinde getirdiğini söyledi. Yürürlüğe giren kanunla birlikte vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini belirten Uzun, "Kanun, Vergi Dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve gecikme faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, matrah veya vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve yeniden değerleme gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirmiştir. Ayrıca, kanun ile birlikte yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim uygulanacak" dedi.

"Bu fırsat kaçmaz"

Kanunun 2'nci maddesinden yararlanmak isteyen borçluların, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ya da e-Devlet üzerinden yapabileceklerini ifade eden Uzun, "Bunun yanı sıra ilgili mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da başvuru yapabilecekler. İdari para cezası ve ecrimisil borçlarını kanunun 3'üncü maddesi kapsamında yapılandırmak isteyen borçlular, başvurularını idari para cezasını veren ecrimisili tespit ve takdir eden idarelere yapacaklar. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödemeli olacak. Ancak, unutulmamalı ki; kanunun 4'üncü maddesinin bir ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler için ödemeler peşin veya altı taksitte yapılabilecek. Peşin veya ilk taksit ödemeleri 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk iki taksiti süresinde ödemeyenler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak. İlgili mükelleflerimiz, kanunla ilgili her türlü bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla ulaşabilirler. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Uzun'dan çağrı: 7326 sayılı Kanun'dan yararlanın

Metin Uzun, Ticaret, Samsun, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Uzun'dan çağrı: '7326 sayılı Kanun'dan yararlanın' - Son Dakika Ekonomi


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