Başkan Uzundemir; "İlçemizi marka şehir yapacağız" - Son Dakika
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Başkan Uzundemir; "İlçemizi marka şehir yapacağız"

6 saat önce

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, birim müdürleri ile belediye toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yaptı.

Başkan Uzundemir;

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, birim müdürleri ile belediye toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yaptı.


Başkan Uzundemir, belediye birim müdürleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gerçekleşen müdürler toplantısına birim müdürleri katıldı. Uzundemir hizmet ve çalışmaları değerlendirdi.


Belediye birim müdürlerini tek tek dinleyerek yapılması planlanan çalışmalar hakkında talimat veren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "İlçemiz genelinde yapılan çalışmalar ile ilgili, birim müdürlerimiz ile her hafta toplanarak istişarede bulunuyoruz. Yapılan çalışmaları, vatandaşlarımızdan gelen talepleri, yapılması gereken çalışmaları değerlendirerek, iş planlamalarımızı yapıyoruz. Yapılan planlamalar ile işlerimiz daha hızlı ve sonuç odaklı olarak yapılıyor. Çalışmalarımızı ilçemizin her noktasına yaparak Ortaca'mızı marka bir şehir yapacağız." dedi. - MUĞLA

Alim Uzundemir, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:23 Kaynak: İHA
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