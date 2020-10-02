Başkan Uzundemir: 'Ortaca'ya altın çağını yaşatmayı hedefliyoruz' - Son Dakika

Başkan Uzundemir: 'Ortaca'ya altın çağını yaşatmayı hedefliyoruz'

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yarı olimpik yüzme havuzu, futbol sahası, Dalyan Mesire Alanı yatırımlarını gerçekleştirdiklerini, yıl sonuna kadar ilçe genelinde 200 bin metrekare parke çalışmasının tamamlanacağını açıkladı.

Başkan Uzundemir: 'Ortaca'ya altın çağını yaşatmayı hedefliyoruz', System.String[]

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yarı olimpik yüzme havuzu, futbol sahası, Dalyan Mesire Alanı yatırımlarını gerçekleştirdiklerini, yıl sonuna kadar ilçe genelinde 200 bin metrekare parke çalışmasının tamamlanacağını açıkladı.

Ak Parti Ortaca İlçe Kongresi'ne katılan Belediye Başkanı Alim Uzundemir, burada yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırdıkları ve kazandıracakları değerlerin temel kaynağının Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Kendilerine güvenen vatandaşları mahcup etmemek adına 1 buçuk yıldır yoğun tempoyla çalıştıklarını aktaran Başkan Uzundemir, ilçeye en güzel değerleri kazandırmayı ve altın çağını yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı.

Korona virüs salgınının dünyayı ve ülkeyi olduğu gibi belediye çalışmalarını da etkilediğine değinen Uzundemir, 'Ama buna rağmen hizmetlerimizi aksatmadık. Sosyal belediyeciliği yerine getiriyoruz. 60 yıllık Ortaca Belediyesi'nde en büyük yatırım, sayın başkanımız Salih Özdemir döneminde yapılmıştı. Ortaca'ya ikinci büyük yatırımı yapmayı Allah bize nasip etti. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapıyoruz. Çok kapsamlı bir tesis olacak. 7 buçuk milyonluk bir bütçeyle spor karşılaşmalarının yapılabileceği, 6 kulvarlı bir havuz, çocuklarımızın yüzme öğrenebileceği çırpınma havuzu, sauna, kafeterya ve ayrı antrenman alanları olan bir tesisi ilçemize kazandıracağız. Futbol sahası yapım çalışmaları da devam ediyor.' diye konuştu.

İlçeye kazandırmak için çalıştıkları bazı yatırımları kesinleştiği zaman açıklayacağını belirten Başkan Uzundemir, 'Dalyan Kanalı yanında mesire alanı olarak düzenlediğimiz çalışmamız bitmek üzere. 5 ay sonra ilçemizde toplam 200 bin metrekare parke döşeme çalışmalarını da tamamlamış olacağız. Bu rakamın büyüklüğünü şöyle anlatayım. 2018'de döşenen parke taşı 9 bin metrekareydi. Zor bir dönemde iyi çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Seçimden önce İztuzu Sahili bize söz verilmişti. İl başkanımız ve milletvekillerimizin devreye girmesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüyle İztuzu Sahilinin işletmesini belediyemize verdiler" dedi.

Uzundemir, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan hal yolunda sıcak asfalt çalışmasının ilçe halkı için çok önemli olduğuna değindi ve bu konuda il başkanı ile milletvekillerinden destek beklediğini de sözlerine ekledi. - MUĞLA

Başkan Uzundemir: 'Ortaca'ya altın çağını yaşatmayı hedefliyoruz'
Başkan Uzundemir: 'Ortaca'ya altın çağını yaşatmayı hedefliyoruz'

Alim Uzundemir, Ortaca, Futbol, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Uzundemir: 'Ortaca'ya altın çağını yaşatmayı hedefliyoruz' - Son Dakika


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