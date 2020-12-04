Başkan Varol Dünya Mühendisler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

Başkan Varol Dünya Mühendisler Günü'nü Kutladı

04.12.2020 17:15
Başkan Varol Dünya Mühendisler Günü'nü Kutladı, System.String[]

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutladı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutladı. Varol yaptığı açıklamada, "Büyük Atatürk'ümüzün 'Türk mühendislerinin alnında, Türk istikbalini aydınlatan ışık parıldar' sözünün takipçisi mühendislerimizin ve mühendis adaylarımızın 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Mühendislerin geçmişten bu yana ilgi alanları, faaliyetleri ile ilgili olarak insanlığı bilgilendirmeyi ve faydalı olmayı görev edindiklerini söyleyen Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, mühendisliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Yaşamın başlamasıyla birlikte ortaya çıkan mühendislik mesleği sosyal yaşamı kapsıyor ve en büyük hedefimiz ise insanlığa hizmettir. İnsanlığın faydasına olan her türlü araç ve gereci üreten mesleklerin başından mühendislik geliyor. Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Mühendislik, matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu, teorik ve deneysel araştırmalar, tecrübe ve uygulama yoluyla kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi ekonomik olan yöntemler geliştirerek insanoğlu yararına sunan bir meslekler topluluğudur. Medeniyetlerin kurulduğu yıllardan bu zamana insanlığın karşılaştığı sorunları çözmekte ve geliştirmekte önemli bir rol oynamıştır. Bu sebeple mühendislerimizin geçmişten bu yana her zaman, ilgi alanları ve faaliyetleri ile ilgili olarak insanlığı bilgilendirmeyi ve onlara faydalı olmayı görev edinmişlerdir. Bunu yaparken de amaçları insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve güvenli yaşamalarını sağlayacak bilgileri kendilerine ulaştırabilmek olmuştur. Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Büyük Atatürk'ümüzün "Türk mühendislerinin alnında, Türk istikbalini aydınlatan ışık parıldar" sözünün takipçisi mühendislerimizin ve mühendis adaylarımızın 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

Başkan Varol Dünya Mühendisler Günü'nü Kutladı

Makina Mühendisleri Odası, Süleyman Varol, Kayseri, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Varol Dünya Mühendisler Günü'nü Kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Son Dakika: Yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak! Türkiye lityum üretimine 7 Aralık'ta başlıyor Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Asgari ücret zammı için ilk toplantı gerçekleşti
Maradona hakkında korkunç iddia: Dövülüp merdivenden aşağı atıldı Maradona hakkında korkunç iddia: Dövülüp merdivenden aşağı atıldı         
16:58
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü         
16:49
ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı         
16:04
Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek         
15:54
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü         
15:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da         
14:30
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi         
13:59
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü         
12:15
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor         
09:53
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 17:24:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Varol Dünya Mühendisler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei