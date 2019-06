Başkan ve erkekler gül topladı, kadınlar reçel yaptı

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan , erkeklerle birlikte bahçeden gül topladı. Toplanan güller, kadınlar tarafından meydanda yakılan ocaklarda reçele dönüştürüldü. Başkan Türkan, "Her alanda Tuzluca halkına hizmet etmek istiyoruz. Bunun için ilçemizde yetişen her ürünü değerlendirerek ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, ilçeye has kızılgüllerden reçel yapan kadınlara yardım etti. Türkan, Tezekçi köyünde yaşayan Mehmet Özlü , Engin Özlü, Hacı Delal Yüce, oğlu Osman Yüce ve Hacı Muhsin Yüce ile birlikte bahçede yetişen gülleri tek tek topladı. Toplanan güller kadınlar tarafından meydanda kurulan ocaklarda dev kazanlara alındı. Kısa sürede güllerden reçel yapan kadınları kutlayan Başkan Türkan, elde edilen reçellerin uygun fiyata satışa sunulacağını gelirinin de üniversite okuyan öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi. Amaçlarının ilçe ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirten Başkan Türkan, "Arkadaşlarla birlikte topladığımız gülleri kadınlarımız anında reçele dönüştürdüler. Tuzluca ilçesini duymayan, bilmeyen kalmayacak. Her alanda Tuzluca halkına hizmet etmek istiyoruz. Bunun için ilçemizde yetişen her ürünü değerlendirerek ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

- Iğdır