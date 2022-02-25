Başkan ve eşini yaralayan sanığa 11 yıl 27 ay hapis cezası - Son Dakika

Burdur'da ilçe belediye başkanı ve eşine silahlı saldırının 9 sanıklı mahkemesinde karar açıklandı. Olayı gerçekleştiren sanık Evren Erdem 11 yıl 27 ay hapis cezası aldı.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve Eşi Fatma Şenel'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda karar çıktı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 9 sanık yargılandı. Burdur E Tipi Cezaevinde tutuklu sanık Evren Erdem, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulunurken, Mümtaz Şenel ve eşi duruşmaya katılmadı.

Son sözü sorulan sanık Evren Erdem, "Takdir mahkemenin" dedi. Mahkeme heyeti kısa aranın ardından kararı açıkladı. Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'i silahla yaralayan Evren Erdem, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten yaralama', 'Silahla kasten yaralama', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıl 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklardan Deniz Bağ, Köksal Akın, Şenol Gürcan, Leyla Araz, Mehmet Sezgin Koculu beraat ederken, Mehmet Ekrem Şülen ve Burak Ertekin'e 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bir diğer sanık Güngör Kaya'da 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 ay hapis cezası aldı.

Olayın geçmişi

20 Nisan 2020 yılında gerçekleşen olayda Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'in (64) Koyunlar Çeşme Mahallesindeki evine gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kapıyı kendilerini polis olarak tanıtan kişilere açan Şenel çiftine tabancayla ateş edildi. Başkan Şenel 8 isabet alırken eşi Fatma Şenel'e ayağından 2 mermi isabet etmişti. - BURDUR