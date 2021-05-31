Başkan ve hoca arasında yeni kriz! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı

Belhanda'nın şikayetçi olduğu konudan muzdarip olan Fatih Terim, bu kez gereğini kendisi yaptı. Terim, tesislerin ve antrenman zemininin bakıma ihtiyacı olduğunu Cengiz'in ekibine iletti. Başkan Cengiz cephesinden de, "Param yok" yanıtı geldi. Bunun ardından Fatih Terim'in sabrı taştı ve Florya'da neyi var neyi yok topladı. Terim, kendisine tahsis edilen araçları da bıraktı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇÖZDÜ

Bugün mukavelesi dolan Terim, kulüpten ayrılmadan önce kendi imkanları ve sponsor desteğiyle tesisteki bakımın yapılmasını sağladı. Yaşananların ardından tesiste adeta bir iğnesini bırakmadı ve seçimler belli olana kadar Galatasaray defterini kapattı.