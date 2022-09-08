Başkan ve il genel meclisi üyesine saldıranları bulmak için 65 kişilik özel ekip kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan ve il genel meclisi üyesine saldıranları bulmak için 65 kişilik özel ekip kuruldu

08.09.2022 14:48
Başkan ve il genel meclisi üyesine saldıranları bulmak için 65 kişilik özel ekip kuruldu

TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinin Belediye Başkanı MHP'li Vural Özdemir'in makam aracına seyir halindeyken silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için jandarma bünyesinde 65 kişilik özel ekip kuruldu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinin Belediye Başkanı MHP'li Vural Özdemir'in makam aracına seyir halindeyken silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için jandarma bünyesinde 65 kişilik özel ekip kuruldu.

Olay, 2 gün önce, Erbaa- Tanoba yolunda meydana geldi. İlçe merkezinden Tanoba beldesine gitmek için yola çıkan Başkan Vural Özdemir'in kullandığı makam aracına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Aracın ön camından giren mermi, İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay'ın başına isabet etti. Başkan Özdemir ise kırılan cam parçalarıyla hafif yaralandı. Başkan Özdemir, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Aracıyla ilçe merkezine kadar getirdiği yaralı Umay'ı sağlık ekiplerine teslim eden Başkan Özdemir, saldırıya uğradıkları araçla Erbaa Devlet Hastanesi'ne geçti. Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Umay'ın hayati tehlikesi bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği bildirildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı araştırmada 2 boş mermi kovanı bulundu.Şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 65 kişilik özel ekip kuruldu. Ekiplerin ilçe merkezi ve Tanoba beldesinde tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.


YORUMLAR
500
Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Televizyon hırsızları yakalandı Televizyon hırsızları yakalandı
Kaynak: DHA

Hisarcık, Jandarma, Tanoba, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan ve il genel meclisi üyesine saldıranları bulmak için 65 kişilik özel ekip kuruldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
13:25 İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
13:20 Fatih Terim için Mısır Milli takımı iddiası bomba etkisi yarattı!
12:49 Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek
12:41 CHP yarın 99'uncu yaşına giriyor: Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız
12:11 Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, "haksız tahrik indirimi" sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 14:57:06. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan ve il genel meclisi üyesine saldıranları bulmak için 65 kişilik özel ekip kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement