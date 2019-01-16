Son Dakika Haberleri: Başkan ve Kaymakam'dan Umre Görevine Gidecek Vatandaşa Ziyaret

Başkan ve Kaymakam'dan Umre Görevine Gidecek Vatandaşa Ziyaret

2 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Belediye Başkanı ve Kaymakam kutsal topraklara Umre görevi için gidecek vatandaşı evinde ziyaret etti.

Başkan ve Kaymakam'dan Umre Görevine Gidecek Vatandaşa Ziyaret, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Belediye Başkanı ve Kaymakam kutsal topraklara Umre görevi için gidecek vatandaşı evinde ziyaret etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ilçe merkezinde ikamet eden ve kutsal topraklara Umre görevini yerine getirmeye gidecek olan Mustafa Cihangir'i ziyaret ederek, İlçe Müftüsü'nün duaları ile yolcu ettiler.

Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ziyarette yaptığı açıklamada, "Umre ziyaretine gidecek olan Mustafa Cihangir amcamızı ve ailesini ziyaret ettik. Rabbim yapacakları ibadetleri kabul eylesin" dedi.

Daha sonra İlçe Müftüsü tarafından umrenin anlamı ve faziletini içeren bir konuşma yapıldı ve dua edildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

Yaşam
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