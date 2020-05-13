Başkan ve kaymakamdan 102 yaşındaki Hamide nineye ziyaret - Son Dakika

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer, 102 yaşındaki Hamide Emir'i evinde ziyaret etti.



Simav Sosyal Hizmetler Müdürü Bilge Sapmaz'ın da bulunduğu ziyarette, Kaymakam Halim tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubu Hamide nineye takdim edilirken, Başkan Biçer tarafından da çeşitli hediyeler verildi.



102 yaşındaki Hamide nine, yapılan ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, hepinize teşekkür ederim" dedi.



Simav'ın Fatih Mahallesi Karanfil sokakta yaşayan Hamide Emir'in 6 çocuğu, 20 torunu ve torunlarının çocuklarıyla birlikte 90 kişilik bir aileye sahip olduğu belirtildi. - KÜTAHYA