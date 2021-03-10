Başkan ve kaymakamdan köy ziyareti - Son Dakika

Başkan ve kaymakamdan köy ziyareti
10.03.2021 07:42
Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Şemsetin Akağaç ilçeye bağlı Büyükaslıhanlar köyünü ziyaret etti.
Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Şemsetin Akağaç ilçeye bağlı Büyükaslıhanlar köyünü ziyaret etti.
Büyükaslıhanlar köyünde incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkanı, vatandaşlarla sohbet edip dilek ve isteklerini dinledi.
Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Büyükaslıhanlar köyümüzü ilçe Kaymakamımız Salik Sak ile birlikte ziyaret ettik. Vatandaşlarımıza Korona virüs ile ilgili uyulması gereken kuralları anlattık. Ayrıca köyümüzde devam eden yatırımları ve talep edilen hizmetleri yerinde inceledik. Özellikle arazi yolları onarımı konusunda yapılan taleplerle ilgili ilçe Kaymakamımız gerekli talimatı verdi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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