Başkan ve Rektör lösemili çocuklarla

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek oyuncak hediye etti.



Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi İlköğretim Okulundaki etkinlik öncesi hastane içindeki ilköğretim okulu hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Hastanesi İlköğretim Okulu Sorumlu Öğretmeni Necati Er, burada tedavi gören çocuklara en iyi şekilde hizmet ettiklerini belirterek bu uygulamanın örneğinin Türkiye'de çok az olduğunu belirtti.



Rektör Prof. Dr Sait Bilgiç ise, "Bizim için önemli olan yavrularımız, geçici bir sıkıntı yaşarlarken onların eğitim-öğretim hayatının aksamaması için bu güzel imkanın sunuluyor olması. Bu zamanlarında geleceklerini olumsuz olarak etkileyecek bir kayıp yaşamamaları için sunulan bu imkana ve buna vesile olanlara teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın Pelitköy İlköğretim Okulu olarak vermiş olduğu bu güzel hizmet hakikaten çok önemli. Hocalarımızın da söylediği gibi Türkiye'de en iyi olan bölümlerden birisi olması da bu kurumun yöneticisi olarak bizleri mutlu kılıyor. Çok değerli hocalarımız var. Onların da inşallah vesile olmasıyla Rabb'imiz şifalarını verecektir. İnşallah gelecekte daha güzel günleri olsun istiyorum" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Rektör Bilgiç'in şahsında lösemili çocukların tedavi sürecine gösterilen hassasiyet ve gayretlerinden dolayı tüm Ondokuz Mayıs Üniversitesi çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Demir, konuşmasında Üniversitenin birçok alanda etkin faaliyetler yürüttüğünü belirterek gayretlerinden dolayı tüm hemşireler ve doktorları tebrik etti.



Başkan Demir ve Rektör Bilgiç beraberindekilerle lösemili çocuklar yararına Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği kermesi gezdi, öğrencilere desteklerini bildirdi.



Etkinliğe, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen de katıldı. - SAMSUN