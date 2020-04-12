Başkan ve rektörden hasretin klibi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Bursa sokaklarından sakin görüntüler eşliğinde hasret klibi hazırlatıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Korona virüs salgını sebebiyle 48 saat süreli sokağa çıkma yasağının yaşandığı illerden Bursa da sessizliğe büründü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özel kliple özlemini dile getirirken, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, öğrencilerine yönelik özel bir kliple iletişim kurdu. Bursa'nın başlıca tarihi ve kültürel yerleri ile sokağa çıkma yasağının ilk günündeki boş caddelerin silueti, havadan görüntülerle aktarıldı.



Başkan Aktaş, kentin eski canlı günlerine bir an evvel kavuşabilmesini dileyen bu klibinde, Sezen Aksu'nun hasret konulu şarkısı kullandı. Aksu'nun 1980'li yılların sonlarına doğru seslendiği 'Hasret' adlı şarkısından diziler, kentliye de tercüman oldu.



Bursa halkını duygulandıran klipte, Aksu'dan, "Ter döküyor dört duvar, ter bense beklerim, bir gün mutlaka Ters dönecek anahtarlar, bir gün elbet çıkacaksın ışığa Sen aydınlığa ben sana hasret" dizeleri dinlendi. Başkan Aktaş'ın paylaşımı için "Geceye bir 'hasret' şarkısı bırakalım. Çok özledik, ama her şey sana daha erken kavuşmak için Güzel Bursa'm..." ifadesine yer verdi.



Rektör Kılavuz ise, kampüslerinden uzak kalan üniversiteli gençlere Zeki Müren'in hasret şarkısı ve Münir Özkul'un Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Mahmut Hoca'dan bir repliğiyle seslendi. - BURSA