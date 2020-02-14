Başkan Vekili Akçakaya THK yönetimini ağırladı - Son Dakika
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Başkan Vekili Akçakaya THK yönetimini ağırladı

7 saat önce

Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri THK'nın kuruluşunun 95'İnci yıldönümünde Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Başkan Vekili Akçakaya THK yönetimini ağırladı, System.String[]

Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri THK'nın kuruluşunun 95'İnci yıldönümünde Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın şehir dışında olması nedeniyle THK heyetini Başkan Vekili Mehmet Akçakaya ağırladı. THK Başkanı Abdullah Hasçelik, THK'nın 95'inci yılını kutladıklarını belirterek oluşan THK yönetimiyle yeni dönemde güzel işlere imza atmak istediklerini, Belediye ile de koordineli bir şekilde çalışacaklarını söyledi.


Başkan Vekili Mehmet Akçakaya, THK'nın 95'inci yılını kutladı, Belediyenin her zaman olduğu gibi kamu yararına çalışan dernek ve kuruluşlar ile tüm STK'lara desteğini sürdüreceğini belirtti. - ZONGULDAK

Türk Hava Kurumu, Akçakaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:39 Kaynak: İHA
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