Başkan Vekili Aslan'a ziyaretler devam ediyor - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.



Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, Van Milletvekili İrfan Kartal'ın abisi Halil Kartal, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ile beraberindeki heyet, Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği Başkanı Özge Burak Değer ile beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Muhammed Aydın ile İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Adnan Ergenç, Başkan Vekili Sinan Aslan'ı makamında ziyaret ederek, belediyelerin genel durumu hakkında bir süre sohbet ettiler.



Nezaket ziyaretinde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve diğer ziyaretçiler, Başkan Vekili Sinan Aslan'a yeni görevinde başarılar diledi.



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, amaçlarının İpekyolu'na hizmet etmek olduğunu ifade ederek, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - VAN