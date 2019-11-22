Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Aslan, Bostaniçi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan, Bostaniçi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan, Bostaniçi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kurum amirleriyle birlikte Bostaniçi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Vekili Aslan, Bostaniçi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kurum amirleriyle birlikte Bostaniçi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.


Başkan Vekili Aslan'ın ilk durağı, Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı oldu. Buradaki kurum amirleriyle bir toplantı gerçekleştiren Aslan, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından vakıf bünyesindeki etüt merkezinde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Başkan Vekili Aslan, onlarla sohbet ederek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.


Daha sonra Bostaniçi Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlardan belediye çalışmaları ve hizmetleri hakkındaki talep ve görüşlerini dinleyen Aslan, ikram edilen çayı içti. Sıcak bir ortamda geçen esnaf ziyaretinin ardından Aslan, Bostaniçi Anaokuluna uğrayarak yönetici ve öğretmenlerden okuldaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, son olarak İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Bostaniçi ek hizmet binası ve garajına uğrayarak, çalışma sistemi ve personel yapısıyla ilgili bilgi aldı. Yapılması planlanan çalışmaların eksiksiz ve düzenli bir şekilde uygulanması hususunda birim müdürlerine talimatlar veren Aslan, İpekyolu ilçe sınırlarının düzen ve refahı için İpekyolu Belediyesinin gereken özeni her zaman sağlayacaklarını belirterek, benzer çalışmalara devam edeceğini bildirdi. - VAN

Bostaniçi, İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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