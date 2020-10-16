Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi

16.10.2020 13:12
Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İlçe genelinde esnaf, mahalle ve aile ziyaretlerine devam eden Başkan Vekili Sinan Aslan, ilk olarak yapımına başlanan Bostaniçi Eğitim Köşkünde incelemelerde bulundu. Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay önce projesi yapılan, ilçenin en büyük ve en kalabalık merkez mahallerinden olan Bostaniçi'nde kadınların, gençlerin ve öğrencilerin aktif bir şekilde kullanabileceği 'Eğitim Köşkü'nü inceleyen Aslan, ilgililerden bilgi aldı.

"Eğitim köşkleri gençlerimiz için çok önemlidir"

Çalışmaların geldiği son aşamayla ilgili Plan Proje Müdürlüğü çalışanlarından bilgi alan Başkan Vekili Aslan, "Eğitim köşklerimiz gençlerimiz için çok önemlidir. İlçemizin hiçbir yeri kötü bir şekilde, hizmetten uzak bir şekilde anılsın istemiyoruz. Bu yüzden mimarisiyle köşkü andıran eğitim merkezleri açıyoruz. Bostaniçi eğitim köşkümüzde inşa çalışmalarımız kısa süre önce başladı. Bu sürede arkadaşlarımız önemli bir aşama kaydetmiş. Eğitim merkezinde kadınlara ve gençlere; geniş, ferah, sınıf ve atölyelerle, etüt merkezi ile hizmet vereceğiz. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Aslan vatandaşları dinledi

Bostaniçi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Vekili Aslan, burada vatandaşları dinledi. İpekyolu Belediyesi ek hizmet binası önünde vatandaşlarla buluşan Aslan, belediye tarafından yapılan hizmetleri anlatarak, vatandaşlardan gelen talep, istek ve önerileri dinledi. Gerçekleşen toplantıda belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, VEDAŞ, VASKİ, AKSA doğalgaz yetkilileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve muhtar Celalettin Tuygun da hazır bulundu.

"Sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz"

Mahalle sakinleri; aydınlatma, internet alt yapısı ilgili sorunlarının olduğunu belirtirken, Bostaniçi Mahallesi'ndeki bazı sokaklara da MOBESE kamera kurulmasını istedi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, her mahallenin kendine has sorunlarının olduğunu ve bu sorunları çözmek için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün hem muhtarımızın davetlisi olarak hem de hemşehrilerimizle birebir konuşmak için Bostaniçi Mahallesi'nde bulunmak istedik. Toplantılarımızda belediyeden ve kaymakamlıktan birçok müdür de hazır bulunuyor. Dile getirdiğiniz, bizimle olan bütün problemleri, sorunları, istek ve talepleri birim arkadaşlarımızla konuşuyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Örneğin bazı sokaklarda internet altyapısı, elektrik yok diyorsunuz. Bu konuların direk olarak muhatabı biz değiliz. O yüzden toplantılarımızda artık ilgili kurumlardan da arkadaşlarımız yer alıyor. Verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ortak akılla ilçemizi yönetmek adına bu tür buluşmaları önemsiyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyarak Başkan Vekili Aslan'a teşekkür etti. - VAN

Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi

Bostaniçi, İpekyolu, Esnaf, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı         
13:03
Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor         
12:25
"Koronayı yendim" diyen Trump'ın katıldığı canlı yayında elindeki bant dikkat çekti         
12:09
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu         
10:35
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor         
10:04
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 13:18:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei