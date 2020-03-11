Başkan Vekili Aslan'dan Erçek ve Karagündüz mahallelerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan'dan Erçek ve Karagündüz mahallelerine ziyaret - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan'dan Erçek ve Karagündüz mahallelerine ziyaret

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kırsal mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için Erçek ve Karagündüz mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Vekili Aslan'dan Erçek ve Karagündüz mahallelerine ziyaret, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kırsal mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için Erçek ve Karagündüz mahallelerinde incelemelerde bulundu.


Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı ve belediye birim müdürleri ile Karagündüz Mahallesi'nde bulunan şehit, gazi ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret eden Başkan Vekili Aslan, "Tüm mahallelerimizi tek tek ziyaret edeceğimizi ve bu ziyaretleri sürekli kılacağımızı daha önce dile getirmiştik. Bu kapsamda bugün Karagündüz ve Erçek mahallelerimizde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederek gelen talep ve önerileri dinledik. Çözümü konusunda da ilgili birim müdürlerine gereğinin yapılması hususunda talimatları verdim. Mahallelerimize ulaşıp vatandaşların taleplerini ve önerilerini yerinde dinlemek, herhangi bir nedenle kamu ve belediye hizmetlerine erişemeyenlere ulaşarak istedikleri hizmeti sunmak, bu hizmetleri sunarken en ücra mahallelere kadar uzatmak, mahalle sorunlarını mahallede bizzat dinlemek ve çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlıyoruz" dedi.


Erçek Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binası ve Erçek Yaşam Merkezinde de incelemelerde bulunan Aslan, sürekli eğitim kurslarında eğitim alan kursiyerlerle yakından ilgilenirken, burada görevli personellerle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - VAN

Jandarma, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:41 Kaynak: İHA
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