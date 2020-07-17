Başkan Vekili Aslan'dan Hafıziye Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan'dan Hafıziye Mahallesi'ne ziyaret

Başkan Vekili Aslan'dan Hafıziye Mahallesi'ne ziyaret Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Hafıziye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Vekili Aslan'dan Hafıziye Mahallesi'ne ziyaret

Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
İBB Sözcüsü sosyal medyadan paylaştı! İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkilemeyecek
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Hafıziye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu kez ilçenin merkez mahallelerinden olan Hafıziye Mahallesi'ni ilgili birim müdürleriyle ziyaret eden Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalle sakinlerine İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak gelen istek ve önerileri dinledi.

"Van'ın kalbi konumundayız"

İpekyolu ilçesi olarak Van'ın kalbi konumundaki bütün büyük cadde ve sokakların kendi sorumluluk alanlarında olduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Gerekli birimlere talimatları verdim. Yapı Kontrol, İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve diğer birimlerimizin hepsi çalışıyor. İlçemizdeki yolları onarıyoruz. Alternatif yollar açıyoruz. Kırsal ve merkez mahallelerimizde altyapı, drenaj, parke ve kilit taşı çalışmalarımız devam ediyor. Kaldırımlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıyoruz. Esnafın kaldırım işgalinin önüne geçmek için önlemler alıyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlar belediyeye daha çok yardımcı olmalı"

Sinan Aslan, yapılan çalışmalarda vatandaşların belediyeye daha çok yardımcı olması gerektiğini söyledi. Aslan, "Uzun Sokağın devamında yol çalışması yaptık. O yol için orada bulunan site bize 3 metre yol vermedi. Ama bu yol için çok uğraştık ve nihayete erdik. Bazı yollar var imar revizyonu ile genişleteceğiz. Ama hemen olacak şeyler değil. Hukuka uygun olmalı tüm çalışmalarımız. Terkin olmadan bazı yerlerde yol açabilmemiz mümkün değil. Gerçekten yapılabilir meseleler üzerine istişare etmeliyiz" dedi.

Başkan Vekili Aslan, daha sonra tarihi 'Nanyemez Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Aslan, kendilerini sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden vatandaşlara da teşekkür ederek mahalleden ayrıldı.

Sinan Aslan, İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Aslan'dan Hafıziye Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:24 İBB Sözcüsü sosyal medyadan paylaştı! İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkilemeyecek 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım 13:03 Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti 12:46 Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı 12:45 Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı 12:43 3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor 12:29 Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak 12:13 Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım 11:45 Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı 11:14 Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı 11:02 AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı 10:59 Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı 10:50 Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık 10:43 Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
13:45
İBB Sözcüsü sosyal medyadan paylaştı! İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkilemeyecek
13:24
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
13:08
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
13:03
Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı
12:46
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
12:45
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor
12:43
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
12:29
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
12:13
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
11:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 14:08:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Vekili Aslan'dan Hafıziye Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]