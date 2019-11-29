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Başkan Vekili Aslan'dan kursiyerlere ziyaret

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kevenli Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı aile destek merkezinde (ADEM) incelemelerde bulundu.

Başkan Vekili Aslan'dan kursiyerlere ziyaret, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kevenli Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı aile destek merkezinde (ADEM) incelemelerde bulundu.


Buradaki yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Aslan, merkez bünyesinde verilen hazır giyim, el sanatları, trikotaj, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, kreş ve kuaför salonu kurslarını sırasıyla gezerek, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Kursiyerlerden, verilen kurslar hakkında memnuniyetlerini dinleyen Sinan Aslan, "Bu merkezlerde verilen kursların tüm ihtiyaçlarını vakıf olarak biz karşılıyoruz. Bugün incelemelerde bulunduğumuz aile destek merkezimizde 100 kursiyerimiz hizmet almaktadır. Çocuklu ailelerimizi de düşünerek bu merkezlerde çocuk kreşleri oluşturduk. Böylece ev hanımları ve genç bayanlar kurs hizmetlerini alırken, diğer taraftan da çocuklara dönük ana sınıfı eğitimi sağlıyoruz. Amacımız ilerleyen günlerde bu merkezlerin sayısını artırıp, hanımların sosyal aktivitelerine katkıda bulunarak aynı zamanda bu merkezlerden alınan kurslar sayesinde iş olanakları sağlamaktır" ifadelerini kullandı.


Ziyaretin ardından Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın başkanlığında mütevelli heyeti toplantısı gerçekleştirilerek, toplantıda yardım başvurusunda bulunanların durum değerlendirilmesi yapıldı. - VAN

İpekyolu, Kuaför, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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