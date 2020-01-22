Başkan Vekili Aslan'dan ziyaretler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan'dan ziyaretler - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan'dan ziyaretler

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediyeye ait bazı alanlarda incelemelerde bulundu.

Başkan Vekili Aslan'dan ziyaretler, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediyeye ait bazı alanlarda incelemelerde bulundu.


İpekyolu Belediyesine bağlı olan ve 2011 yılında meydana gelen depremde hasar gören Bostaniçi Fatma Tokat Eğitim ve Kültür Merkezi binasında incelemelerde bulunan Aslan, binanın bakım ve onarımının yapılarak tekrar hizmete başlaması için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.


Daha sonra Bostaniçi Mahallesi Fahrettin İnan Parkı içinde bulunan zabıta noktasını ziyarete eden Aslan, Zabıta Müdürlüğü personeli ile görüşüp çalışmaları hakkında birim müdüründen bilgi aldı. Son olarak belediye müdürlüklerine ait atölye ve depolarda inceleme yapan Aslan, çalışmaların düzenli ve tertipli olması noktasında gerekli talimatlar verdi. - VAN

Bostaniçi, İpekyolu, Tokat, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:38 Kaynak: İHA
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