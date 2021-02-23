Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor

23.02.2021 17:29
Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf buluşmalarını sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf buluşmalarını sürdürüyor.

Sorunları tespit etme, talep ve önerileri dinlemek için esnafla sürekli buluşan Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez de Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Aslan, esnafa hem hal hatır sordu hem bol kazançlar diledi hem de sokakla ilgili istek ve önerileri dinledi. Esnaf pandemi sürecinden kaynaklı kiralarını ödeyemediklerini, sokağın yenilenmesini, daha iyi bir şekilde aydınlatmasını, caddeye çöp kovalarının ve geri dönüşüm kutularının bırakılmasını isterken; trafik, parkomat ve park sorununun da giderilmesini istedi.

Başkan Vekili Aslan, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda esnafımızla sürekli bir araya geliyoruz. Herkese eşit mesafedeyiz. Millete hizmet için elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Korona virüs vaka sayısında 30 büyükşehir arasında en iyi durumda olan şehir biziz. İleriki dönemde kısıtlamalar aşamalı olarak gevşetilecek. Bu caddemizi de prestij caddeler gibi yenileyeceğiz. Esnafımızın sokaklarıyla ilgili talepleri var. Bizde bunları değerlendireceğiz. Uygulanabilir talepleri karşılayacağız" ifadelerini kullandı. - VAN

Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor
Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor
Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor
Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor
Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor
Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor

Cumhuriyet Mahallesi, İpekyolu, Esnaf, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor - Son Dakika


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