Başkan Vekili Aslan, esnafın sorunlarını yerinde dinliyor - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan, esnafın sorunlarını yerinde dinliyor

11.10.2020 14:27

Başkan Vekili Aslan, esnafın sorunlarını yerinde dinliyor Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ziyaretlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Başkan Vekili Aslan, esnafın sorunlarını yerinde dinliyor

VAN - Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ziyaretlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Yoğun geçen hizmet trafiğine ve mahalle toplantılarına rağmen esnaf ziyaretlerini de aksatmayan Başkan Vekili Sinan Aslan, ilgili birim müdürleriyle birlikte Bahçıvan Mahallesi, Çağdaş sokak esnafıyla çay evinde bir araya geldi. Sokak esnafı, bulundukları yerin butik sokak şekline dönüştürülmesini ve İran ile Van arasındaki sınır kapısının açılmasını talep etti.

"Esnafımız zor günler yaşıyor"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yaşanan pandemi nedeniyle esnafların zor günler yaşadığını ifade ederek, "Hemen hemen her hafta esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde esnafımıza bir nebze de olsak destek olmak, talep, sorun ve istekleri yerinde dinlemek istiyoruz. Bu sokağımızı çok beğendim, geniş, ferah bir sokak. Burayı gelecek sene programa alarak butik sokak haline getirelim istiyoruz. Birçok esnafımız Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını istiyor. Bu talepleri, istekleri anlıyoruz. Esnaflarımıza hayırlı kazançlar diliyorum." diye konuştu.

"Dengbej sürprizi"

Esnaf ziyareti sırasında küçük bir dengbej çocuk söylediği kürtçe uzun hava ile Kaymakam Aslan'ın dikkatini çekti. Aslan, küçük çocukla yakından ilgilendi.

Başkan Vekili Aslan, esnafın sorunlarını yerinde dinliyor
Başkan Vekili Aslan, esnafın sorunlarını yerinde dinliyor
Başkan Vekili Aslan, esnafın sorunlarını yerinde dinliyor
Başkan Vekili Aslan, esnafın sorunlarını yerinde dinliyor

Sinan Aslan, İpekyolu, Esnaf, Van, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Vekili Aslan, esnafın sorunlarını yerinde dinliyor - Son Dakika

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