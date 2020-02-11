Başkan Vekili Aslan esnafla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan esnafla buluştu - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan esnafla buluştu

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sokak incelemeleri yaparak esnafla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Vekili Aslan esnafla buluştu, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sokak incelemeleri yaparak esnafla buluşmaya devam ediyor.


Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak'taki esnafla bir araya gelen Başkan Vekili Aslan, talep ve istekleri yerinde dinledi. Esnaftan gelen talep ve düşünceleri önemsediklerini, çalışmaların bu kapsamda daha verimli olacağını vurgulayan Başkan Vekili Aslan, "Maraş Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği bu sokakta, birebir sizlerle buluşarak fikirlerinizi, önerilerinizi dinlemeye geldik. Sizin fikirlerinize göre burayı şekillendirelim. Buranın sahipleri sizlersiniz. Bir eser bırakıp bir iş yapacaksak birlikte yapalım. Burayı tekrardan hep birlikte nasıl canlandırabiliriz, sokağı modern bir kent havasına nasıl getirebiliriz bunun üzerinde düşünelim. İpekyolu Belediyesi olarak en büyük önceliklerimizden biri, sokakların iyileştirilmesidir. Çünkü sizlerin burada işleri iyi olunca bir işçi yerine iki işçi çalıştırmaya başlayacaksınız, bu da hem sosyal hem de ekonomik olarak ilçemize katma değer katacak. En önemli görevlerimizden birisi de siz işverenleri destekleyerek ekmek verenlerin yanında olmaktır. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Vekili Sinan Aslan, daha sonra esnaftan gelen talep ve öneriler doğrultusunda yapılması planlanan çalışmalarla ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi.


Yüzbaşıoğlu Sokağı esnafı ise Kaymakam ve Başkan Vekili Sinan Aslan'ın esnafı önemseyip birebir ilgilenmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek teşekkürlerini sundular. - VAN

Cumhuriyet Caddesi, Sinan Aslan, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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